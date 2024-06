Lahkheli perekonnas viis moodulmaju tootva firma pankrotti. „Ei usu, et me enam lepime“

„Alguses oli kõik ilus, kuigi me alustasime äri kaks kuud enne koroonat, aga kaks aastat tagasi hakkas vaikselt looma,“ räägib Kesa. Meenutus tõusvas joones äritegevuse kõrbemisest paneb ta ohkama. Jelena ja tema venna Timofey Sukhotini ühine äri sai kiire ja armutu lõpu. „Mina ootasin suuremat usaldust venna poolt, aga blondiinidel on väga raske usaldust võita,“ hindab Jelena.

Kuigi firma alustamise ajastus langes pandeemiaaega ja liikus üle kivide ja kändude, läks 2021. aastal juba kergemaks. „Siis avanes Norra turg ja me saime seal väga tuntud firma Consto alltöövõtjaks,“ ütleb Kesa.

Et firmat veel laiendada ja end turul nähtavamaks teha, soovitas Tallinna tehnikaülikooli turundus- ja kommunikatsiooni taustaga Kesa panustada reklaamile ja turundusele. „Aga omanik ei pidanud seda tähtsaks ja küllap arvas ta, et vaja on kedagi tõsisemat.“