Milline hakkab olema uues ametis Kaja Kallase palk? Tema eelkäija sai umbes 30 000 eurot kuus

Välisteenistuse juhi palk koosneb mitmest osast, millest esimene on põhipalk. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresidendi jaoks on põhipalk 130% Euroopa Liidu ametniku 16 taseme kolmanda astme palgast. 2024. aasta 1. jaanuari andmete järgi oli see 23 261,59 eurot.