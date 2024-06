Enefit Greeni uueks juhiks saab Juhan Aguraiuja

Enefit Greeni nõukogu esimehe Andrus Durejko sõnul on nõukogu leidnud Juhan Aguraiuja näol ettevõttele tugeva juhi eesseisvate ülesannete täitmiseks järgmises kasvuperioodis. „Vajadus konkurentsivõimelise taastuvenergia ja uute riigisiseste elektrijaamade turule toomiseks on jätkuvalt kõrge nii Eestis kui lähiriikides. Juhani ja tema meeskonna ülesandeks on kohandada Enefit Greeni tegevust kiiresti muutuva turukeskkonnaga ning leida lahendusi, kuidas pakkuda klientidele konkurentsivõimelise hinnaga puhast elektrienergiat. Seda nii, et tootmine oleks jätkusuutlik, stabiilne ja majanduslikult atraktiivne ettevõtte paljudele omanikele,“ selgitas Durejko.

Juhan Aguraiuja sõnul ei tulnud otsus lahkuda Advenist kergelt. „Kahe Advenis oldud aasta jooksul suutsime edukalt väljuda energiakriisist, kohaneda uue energiamaastikuga ning restruktureerida ettevõtte selliselt, et oleks tagatud edukus ka tulevikus. Ma lahkun kerge südamega, kuna äril läheb hästi, suurepärane juhtkond jätkab organisatsiooni juhtimist ning tuleviku tarbeks on sisse viidud jätkusuutlikud projektid ja protsessid,“ märkis Aguraiuja.Ta tänab Enefit Greeni nõukogu saadud usalduse eest. „Enefit Green on tugeva investorkogukonnaga ettevõte, kus töötab pühendunud ja võimekas meeskond. Minu eesmärk Enefit Greeni juhatuse esimehena on jätkata ettevõtte jätkusuutlikku arendamist ja kasvatamist. Taastuvenergiasektor on järgmise arenguetapi lävel, kus on oluline kombineerida tuule- ja päikeseenergia tehnoloogiad salvestus- ning vesinikulahendustega, et tagada stabiilne ja usaldusväärne energiavarustus,“ sõnas Aguraiuja.