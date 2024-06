Lenno Uusküla: raha on jätkuvalt vähe ning seda ei kiputa poodi viima

Raha on jätkuvalt vähe ning seda ei kiputa poodi viima. Tarbimise kohanemine on üle majandustsükli tavapäraselt väga aeglane. Sissetulekute langedes jätkatakse tarbimist eelmiste kuude ja aastate harjumusena, ning ka sissetulekute kasvades ei viida raha kiirelt poodi vaid hoitakse end tagasi ja säästetakse. Nii on tarbimisel sageli majandustsükleid tasandav mõju ja nii on ta praegu ka Eestis.

Võrreldes 2019. aasta lõpuga on SKT protsendi võrra kõrgem ja tarbimine nelja protsendi võrra kõrgem. See tähendab, et tarbimine on hoidmas SKT taset üleval ja pered on jätkanud tarbimist kuigi sissetulekud langesid. Tiputasemelt 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes oli maikuune tarbimine jaekaubanduses ilma mootorsõidukeid arvestamata 13,3 protsenti väiksem. See on samas suurusjärgus kui palju on langenud vabalt kasutatav tulu ehk see mis jääb alles peale eluks vajalike kulude tegemist.

Täna avaldatud jaekaubanduse numbrid maikuu kohta veel midagi liiga positiivset teise kvartali üldise majanduskasvu kohta ei näita ja majanduslangus ei pruugi olla veel läbi saanud. Mais oli jaekaubanduses käive sesoonselt korrigeerituna võrreldes aprilliga 1 protsendi võrra väiksem kui jätta välja mootorsõidukid ning lausa 3 protsenti väiksem koos mootorsõidukitega. Samuti võrreldes selle aasta teise kvartali esimese kahe kuu keskmist võrreldes selle aasta esimese kvartaliga näeme jaekaubanduses langust.

Pigem on näha seda, et inimesed koguvad raha ning hoiused on kasvuteel. Hoiuste väärtused on langenud aastatega rohkem kui tarbimine. Kui midagi, siis ebakindlus tuleviku osas on võrreldes majanduslanguse eelse ajaga läinud suuremaks ning kasvuväljavaated nigelamaks. See tähendab, et perede jaoks ongi isiklikust vaates õige vähem laenata raha sest tulevased sissetulekud on väiksemad, laenu tagasimaksmine keerulisem ja suurem on motivatsioon säästa tulevaste kulude tarvis.

Lisaks sellele on intressimäärad kõrged nii ajaloolises plaanis nominaalsetena ehk nende numbritega, mis hoiuste eest makstase kui reaalsetena ehk inflatsioonile kohandatuna. Säästetud eurode eest on hiljem võimalik rohkem osta kui täna. See on Eesti perede jaoks sisuliselt uus võimalus, sest seda pole väga pikalt nähtud.