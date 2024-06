Jaekett jagab nõu: kuidas suvel toidu riknemist ja raiskamist vältida?

Selleks, et mõistlikult ostelda ja sealjuures ka raha kokku hoida, mõtle enne poodi minekut läbi ja soovi korral koosta ka nimekiri toodetest, mida sul kindlasti vaja on. Vahet pole, kas on vaja kraami aiapeoks, üheks päevaks või kogu nädalaks, läbimõeldud ostunimekiri aitab sul vähendada ebavajaliku toidu poest koju toomist.

Juba poes olles, lao kaubad ostukorvi nii, et kõige temperatuuritundlikumad sügavkülmutatud tooted jõuaksid sinna viimasena, sest siis peavad nad suvekuuma kõige lühemat aega taluma.

Külmas hoiustamiseks mõeldud toodete koju transportimiseks on eriti just suvel mõistlik osta termokott. Selliseid toiduaineid ei maksa kunagi paigutada auto pagasiruumi, sest suvel valitseb seal veelgi kõrgem temperatuur kui mujal.

Enne kui külmletist või sügavkülmast võetud toote korvi tõstad, tuleb veenduda, et pakend oleks terve. Seda tüüpi kaup on sageli vaakumpakendatud või on kasutatud kiirkülmutust, mis tähendab, et selliseid toiduaineid tohib pakist välja võtta vaid vahetult enne süüa tegema hakkamist.

Mõned tootjad kasutavad kiirkülmutuse meetodit, mille puhul langeb temperatuur maksimaalselt 40 miinuskraadini ja kuna üleliigseid veekristalle protsessi käigus ei moodustu, siis püsivad toote maitseomadused veel pikalt.

Kui kavatsed kodustes tingimustes värsket kraami külmutada, siis kasuta vaakumpakkijat või kotte, mille saab õhukindlalt kokku tõmmata. Mida tihedamalt toit pakitud on, seda vähem puutub ta õhu ja niiskusega kokku, mis omakorda pikendab toidu säilivusaega.

Alati on mõistlikum enne sügavkülma panemist marjad, seened või liha jaotada väiksemateks portsudeks, mis kuluvad ühe toidutegemise korraga ära. Siis on hiljem võimalik sügavkülmast sulama võtta täpne üheks toiduvalmistamise korraks vajalik kogus.

Sügavkülmutatud tooteid on ohutum sulatada tavalises külmkapis kui näiteks aknalaual kuuma päikese all.

Ära külmuta toiduaineid viimasel päeval, mil need veel söögikõlblikud on. Parem on neist hoopis toit valmis teha ja siis hoopis see külmutada.

Ära pane kuuma toitu külmkappi. Isegi kui külmkapi temperatuur tõuseb seetõttu kasvõi ühe kraadi võrra, väheneb teiste seal olevate toiduainete säilivusaeg.

Eestlaste suur suvine lemmik arbuus kipub ümbritsevaid lõhnu väga hästi külge võtma, seega näiteks juustud või kala tasub külmkapis õhukindlalt pakituna hoida, et nende tugev lõhn ei hakkaks külmkapis levima.