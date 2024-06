Superväljakutse panganduskogemusega IT-eksperdile: universaalpangaks pürgiv Bigbank värbab IT-tiimi makseteenuste turule toomiseks

Bigbanki juhatuse liikme ja tehnoloogiavaldkonna juhi Ken Kanariku sõnul on uue põlvkonna makseteenuste lahenduse loomine tippspetsialistidele võimalus ise kujundada panganduse tulevikku Eestis ja Euroopas. „Eesti oludes juhtub see iga kümne või isegi paarikümne aasta tagant, et mõni pank siseneb igapäevapanganduse turule ja luuakse täiesti uus ja kõige kaasaegsem makseteenuste lahendus. Liitudes tiimiga kohe, saad seda tulevikku ise kujundada, parimaid variante otsida ja kõige kaalukamates valikutes kaasa rääkida. Ühesõnaga unistuste töö kui oled oskustega, pealehakkaja ja ambitsioonikas IT-inimene,“ selgitas Kanarik väljakutse olemust. „Meie eesmärk on ehitada Eesti, aga miks mitte ka maailma parim pank. Alustame makseteenuste turule toomisest, siis liigume edasi teiste igapäevateenuste tarkvaralahenduste väljatöötamise juurde,“ lisas ta.