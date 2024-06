M.V.WOOL tõusis tuhast. Kalatoodete valmistajal möödus suurepärane aasta

Ettevõtte 2023. majandusaasta aruandest selgub, et müügitulu kasvas aastaga 5,2 protsenti. Kui 2022. aastal oli müügitulu 22 077 691 eurot, siis 2023. aastal 23 235 891 eurot. Olulisi investeeringuid 2023. aastal ei olnud ja neid ei ole planeeritud ka 2024. aastaks.

Kaks kalatööstust ja kalapood

Aktsiaselts M.V.Wool asutati 1994. aastal ja selle põhitegevusala on kalatoodete tootmine ja vahendamine. 2023. aasta lõpus töötas ettevõttes 100 töötajat. Ettevõttel on kaks kalatööstust: Harjumaal Vintse külas, kus toodetakse näiteks kuumsuitsu kala. Teine tööstus on Harku vallas, kus toimub kalade fileerimine, soolamine ja valmistoodangu pakendamine. Seal asub ka kalapood.