Võrdlusportaali Elektrihind.ee juht Birgit Jõgeva sõnab Delfi Ärilehele esimese asjana, et fikseeritud ja börsipakettide valimine muutub ühes hooaegadega. „Inimesed vahetavad paketti nende kahe kategooria vahel enamasti kütteperioodi lõppedes või enne selle algust. Muidugi mängib rolli ka ilm,“ selgitab ta.

Börsipakettide populaarsust sel kevadel saab Jõgeva järgi seletada madala börsihinnaga. Kuigi hind kõigub päeva lõikes, on kuu keskmine hind Kuigi see kõigub päevade lõikes, on kuude lõikes pilt viimasel aastal olnud järgmine: