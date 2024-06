Pea poole miljoni eest Hepsori aktsiaid müünud Lauri Meidla: raha on vaja

„Hepsor kaupleb täna ilmselt allpool likvideerimisväärtust. Hepsoril on suure tõenäosusega käsil rekordkasumiga aasta. Kui siin midagi müüa tähendab ainult üht - raha on vaja,“ ütles Meidla Ärilehele.

Kokku 121 300 müüdud aktsiast on 1300 müüdud börsi vahendusel, selgub Finantsinspektsiooni andmetest. Teisalt 120 000 aktsiat liikus ostjale börsivälise tehinguna, millest 20 000 aktsia osas on märgitud hinnaks 3,25 eurot aktsia kohta ning 100 000 aktsiat liikus ostjale hinnaga 4 eurot aktsia kohta. Tegu on oluliselt madalama hinnaga, kui ligi 6 eurot, millel Hepsori aktsia börsil kaupleb.