Oivikust sai murelaps. Tartu linna eelarves haigutab hiiglaslik auk, mis tõmbab pidurit uuele ja vahvale

Tartu linn on olnud aastaid Eesti ametnike lemmiklaps. Kui ajakirjanikud on küsinud ministeeriumidest häid eeskujusid tublide omavalitsuste kujul, on ametnike näpp näidanud tihtilugu just Tartu poole. Ka linlastel pole põhjust kurta: viimastel aastatel on nüüdisaegse ilme saanud mitu kooli ja lasteaeda, rajatud on nii uusi rattateid, sportimisvõimalusi kui ka vaba aja veetmise kohti. Elule on puhutud Emajõe-äärne ala, tänavu on Tartu Euroopa kultuuripealinn. Kogu see toredus on tulnud aga millegi kulul. Ja see miski on laenuraha, mille abil on Tartus rahastatud pea kõiki viimaste aastate investeeringuid.