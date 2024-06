Väljaspool Eestit hinnatud masinatootja 8,5-miljoniline rahasüst loob siinsesse väikelinna uusi töökohti

„See investeering on samm edasi meie pikaajalises strateegias, et pakkuda parima kvaliteediga tooteid ja teenuseid oma klientidele. Uued tootmisvõimsused ja kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad meil tõsta oma konkurentsivõimet ja luua uusi töökohti kohalikul tasandil,“ sõnas SAMI Grupi juhatuse esimees Gert Jugala.

Investeeringu kogusuurus on 8,5 miljonit eurot, millest osa on rahastanud Keskkonna investeeringute keskus (KIK) ja Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS). Ehitiste rajamiseks lisatoetusi kaasatud ei ole.

„Valga jaoks on SAMI Grupi investeering suur võit. See investeering tugevdab piirkonna majandust, luues kaasaegse ja keskkonnasäästliku tootmisvõimekuse ning pakkudes tööd paljudele inimestele. Oleme uhked, et SAMI Grupp valis just Valga oma laienemiskohaks ning toetame neid igakülgselt,“ kommenteeris ka Valga vallavanem Monika Rogenbaum