Kes soovib hakata härra Mauruseks? Tallinna südalinnas müüakse toimivat pubi

Müügikuulutuse järgi on toitlustuses 30 aastat tegutsenud äri pandud müüki, et leida uus teotahteline ja ajalugu hinnata oskav omanik.

Äripinna kogupind on 167,3 m2, ruume on 9 ja hind (12 345 eurot) sisaldab kogu interjööri, köögitehnikat ja kõike juurde kuuluvat, sh ka välialamööblit, brändi, sotsiaalmeediaplatvorme ja domeeni (.ee). Kuulutuses on siiski kirjas, et hind on kokkuleppeline.