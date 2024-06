ÜLEVAADE | Viis alahinnatud dividendiaktsiat USA börsilt

„Dividendiaktsiate ostmisel ja dividenditootluse tagaajamisel on väga oluline olla valiv,“ selgitas Morningstar Indexi strateeg Dan Lefkovitz. Kõige kõrgemat dividenditootlust otsides võib sageli sattuda probleemsetesse sektoritesse või dividendilõksudesse – ettevõtetesse, mille ahvatlev dividenditootlus on lõpuks jätkusuutmatu. Seega tuleb otsida ettevõtteid, kelle dividend on kindel ning usaldusväärne.