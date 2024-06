„See oli hüpe tundmatusse.“ 20 noort IT-spetsialisti Keeniast veetis Eestis mitmekuulise praktika. Mõnel õnnestus ka töö leida

„Esialgu teadsin ma üsna vähe, et mitte öelda mitte midagi Eesti kohta,“ räägib 22-aastane Hakeem Alavi. Kui ta oli aga selgeks teinud, et vastab igal moel Eestis läbiviidava praktika tingimustele, asus ta riigi kohta lähemalt infot koguma. „Avastasin, et Eesti on ideaalne koht, kus oma IT-alaseid oskusi arendada, kuna tegu on tehnoloogialiidri ja ühe arenenuma e-riigiga maailmas,“ lisab ta. Alavi meelest aitas praktika Eestis tal astuda esimesi samme niigi tiheda konkurentsiga tööturul.