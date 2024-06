GRAAFIK | Ära kaota raha. TOP 50 toodet, mil on Eesti jaekettides kõige erinevamad hinnad

Miks hinnavahed kohati väga suured on? Millised tooted TOP50 sekka sattusid? Allpool asuvas graafikus on toodud ka allahindlusega tooted ja sellised hinnad ei pruugi kehtida kaua.

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson rõhutab esmalt, et iga kaubanduskett on oma hinnakujunduses vaba ning lõplik toote väljamüügihind sõltub mitmetest teguritest. Näiteks on jaekettidel ka erinevate toodete müügimahud tõenäoliselt erinevad, ka ühelt hulgimüüjalt/tootjalt on erinev hulk tooteid jaeketi sortimendis.