„24 tundi Lidlis“: dokumentaalfilm paljastab, kuidas jaekett paneb ostjad planeeritust rohkem kulutama

Miks on leib ja sai alati sissepääsu juures? Miks on hinnasilt toote kohal, mitte selle all? Miks on ostukorvidel rattad? Neile küsimustele vastab Netflixi 2023. aasta dokumentaalfilm „24 tundi Lidlis“, mis paljastab nipid, kuidas jaekett paneb ostjad planeeritust rohkem kulutama.

Tavaliselt on toidupoodides hinnasildid toote all, kuid Lidli põhimõte on: „Ostuotsus käib silmade kõrgusel.“ Jaekaubandusekspert Amna Kahn selgitab filmis, et harjumuse jõud on suur. „Kui lähed tavalisse poodi, siis kuhu sa automaatselt vaatad? Toote alla, mitte selle kohale,“ räägib ta. Nii selgubki sageli alles kassas, et hind on arvatust erinev. Kui klient seda ise märkab.