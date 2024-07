„See on vastuvõetamatu.“ Korteriühistud ei toeta riigilõivu hinnatõusu

Riigi soov on, et alates 1. jaanuariks tuleks korteriühistutele registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest maksta senise 10 euro asemel 30. Hinnatõus oleks kahekordne. „See on vastuvõetamatu,“ rõhutas Mardi.

Mardi sõnul on eestlaste toimetulek niigi suure löögi all. „Juba praegu elab 20% Eesti inimestest suhtelises vaesuses. See riskirühm võib kasvada suurkoondamiste, süveneva töötuse, energia- ning muude hinnatõusude ning täiendavate maksukoormuste tagajärjel veelgi,“ tõi Mardi välja ning lisab, et Eesti elamufond on suuresti amortiseerunud. „Sovetiaegased elamud jõudnud oma elukaare lõppu ning 14 000 korterelamut vajab hädastirekonstrueerimist,“ rääkis Mardi.