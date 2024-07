Warren Buffett valmistub päranduse jagamiseks. „Sellest peaksid kasu saama need, kellel pole vedanud nagu mul“

Buffetti sõnul läheb peaaegu kogu tema varandus heategevuslikule usaldusfondile, mida hakkavad juhtima tema tütar Susan ning pojad Howard ja Peter. „Seda peaks kasutama, et aidata neid inimesi, kel pole elus vedanud nii palju kui meil,“ sõnas ta. Ta lisas, et kui temal ja ta lastel on vedanud elus erakordselt palju, siis maailmas on palju inimesi, kel pole nii hästi läinud. „Inimeste aitamiseks on palju viise,“ lisas ta.

Kui Buffetti lapsed on ka seni tegelenud filantroopiaga, siis nende sõnul pole selget kava paigas, kuidas nad kavatsevad kümneid miljardeid täpsemalt kasutada. „Me ei ole sellest rääkinud, kuna sellest rääkimine tundub natuke enneaegne,“ sõnas Susie Buffett. 93-aastane Warren Buffett ise usub, et ta lapsed saavad sellega hakkama.

„Mulle meeldib arvata, et ma oskan mõelda kastist väljas, aga ma pole kindel, kas ma suudan seda teha, kui ma olen mulla all ning teha seejuures paremat tööd kui kolm inimest, kes on maa peal ja keda ma täielikult usaldan,“ sõnas ta WSJ-le.

Buffett on annetanud juba märgatava osa oma varandusest erinevatele heategevusorganisatsioonidele, sh viimati jagas ta juuni lõpus viiele sihtasutusele kokku 5,3 miljardi dollari eest tema investeerimisfirma Berkshire Hathaway aktsiaid. Reutersi andmetel on Buffett heategevuseks annetanud tänaseks kokku 57 miljardit dollarit.

Kui Buffett hakkas aktiivsemalt oma varandust laiali jagama 2006. aastal, siis selle mõju tema rikkusele on tasandanud Berkshire Hathaway aktsia edukus, mis on viimase kaheksateist aasta jooksul kuuekordistunud. Seetõttu on Buffetti varad jätkuvalt väärt 129 miljardit dollarit.

Üheks peamiseks annetuste saajaks on seni olnud Bill ja Melinda Gatesi sihtasutus, kuid Buffett andis mõista, et pärast tema surma ei saa sihtasutus enam tema pärandusest annetusi. Just Bill ja Melinda Gatesi mõjutusel otsustas Buffett, et annab lubaduse kas oma eluajal või pärast surma annetada rohkem kui 99% oma varandusest.