HINNAVÕRDLUS | Tohutu hinnavahe. Kohvilt, mähkmetelt ja kodukeemialt saab õigesti osteldes säästa suure summa

Delfi Ärileht koostöös BeboTechiga leidis 50 toodet, mille hinnavahe on jaekettides suurim. Olgu põhjus kampaania või miski muu, targalt osteldes on võimalik päris korralik summa kokku hoida.

Nädalavahetusel avaldasime toodete esiviiekümne, mille seas troonis peamiselt alkohol (loe siit), kuid otsustasime olla moodsad ja pakkuda ka alkoholivaba variandi, et mõtteainet saaksid eelkõige need, kes armastavad kohvi, puhast kodu või soovivad oma väikelapsele mähkmeid soetada. Hinnavahe on kohati nii suur, et kodupood tasub lähedal asuva konkurendi vastu vahetada.