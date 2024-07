Automüüja automaksust: praegune maks on oma sisult vastuolus seaduse eesmärgiga

Sõidukite jaemüügiettevõtte juhina pooldan tegevusi, mis päriselt muudavad Eesti autopargi nooremaks ja seega ka turvalisemaks. Kui selleks on vaja mõistlikul viisil autosid maksustada, siis on see igati arusaadav, kuid maks peab olema õiglaselt kehtestatud. Niiviisi, et see päriselt soodustaks uute, turvaliste ja vähem saastavate sõidukite soetamist. Praegune seadus on minu hinnangul selle eesmärgiga tugevalt vastuolus.