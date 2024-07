Hotlipsi erootikaimpeerium laieneb sel suvel kolme uude linna

Hotlipsi Tartu ja Pärnu erootikakauplused avatakse frantsiisilepingu alusel. Kaupluste eestvedajateks on tartlased Martin Merbach ja Allan Kottise, kelle jaoks on tegu debüüdiga nii erootikaäris kui jaekaubanduses, sest neist esimene on varem tegutsenud hoopis kinnisvarasektoris ning teine juhtinud nii taksofirmat kui ehitustehnikaettevõtet.

„Meid köitis see, et Hotlips on oma valdkonnas tõeline teerajaja, inimeste hoiakute muutja ja tabude kaotaja. Juba aastakümneid on Tartu ainsad erootikapoed asunud hämarates nurgatagustes keldrites, kus kaup on peidetud klaasi taha ja kuhu kõlbab justkui sisse astuda vaid teiste pilkude eest peidetult. Niisugustel poodidel on oma kindel kontingent, aga suurele osale inimestest ei paku huvi sellisesse poodi sisse kiigata,“ tõdes Merbach. „Seega näiteks naistele jäid erootikapoed seni ebaõiglaselt kaugeks.“