Ekspert selgitab: kuidas käib töövõime hindamine?

„See teema on meil üpris keeruline ja ma ei imesta üldse, et inimesed sellest aru ei saa,“ nendib Maas. Kui varem hinnati inimese puhul töövõimetust, siis alates 2016. aastast hinnatakse töövõime ulatust. Töövõime hindamise aluseks ei ole inimesele arsti pandud diagnoos, vaid diagnoosist põhjustatud tegutsemispiirangud, mille tõttu ta mõningaid asju teha ei saa.

„Kui inimesel on kõrge vererõhk, ta läheb arsti juurde ja saab diagnoosi. Aga kui inimene saab arstilt ka ravi – võtab tablette, mis hoiavad vererõhu normaalsena – ja saab tegutseda, siis töövõime vähenenud ei ole,“ toob Maas näiteks. „Kui inimesele on ravi määratud, aga mingites tegevustes tekivad ikkagi piirangud, siis see on koht, kus võiks töövõime hindamise taotluse esitada või sellele mõelda.“

Pärast taotluse esitamist vaatab juhtumikorraldaja selle üle: tema näeb automaatselt, kas inimene on viimase kuue kuu jooksul arsti juures käinud. See on oluline näitaja, sest töö tegemist takistav piirang peab reeglina olema kestnud vähemalt pool aastat. „Mitte nii, et eile murdsin jala ja homme annan töövõime hindamise taotluse,“ ütleb Maas. Muidugi on siin ka erandeid – kui olukord on tõesti seesugune, kust inimene niipea ei taastugi.