INTERVJUU | Enefit Greeni lahkuv juht: fakt on see, et ainult üks ettevõte Baltimaades domineerida ei saa

Kärmas tõdeb Ärilehele antud intervjuus, et Enefit Greeni juhtimine ei olnud kindlasti lihtne ülesanne, kuigi praegu on sel ühel Baltimaade suurimal taastuvenergia firmal töös rohkem arendusprojekte kui kunagi varem. Ligi kolm aastat on ettevõte pidanud oma tegevuse kohta aru andma ka üle 60 000 väikeaktsionärile, kes 2021. aasta sügisel omanikeringiga liitusid.