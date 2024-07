Koostöö suurte tegijatega. Forus laiendab Lätis oma äri

Forus International tegevjuhi Loukas Tzitzise sõnul on see esimene samm suurema eesmärgi suunas, mis pakub ärilisi ja jätkusuutlikke eeliseid kõigile osapooltele. „Loome Läti klientidele uue teenuse standardi - partner saab meie poolt digitaalse äritarkvara ja uued autod, mis tagab kliendile keskkonnasõbraliku, ohutu ja mugava taksoteenuse. Meil on hea meel, et esimene partner, kes seda uut väärtuspakkumist kasutab, on pikka aega turul olnud taksofirma Red Cab. Meil on suured plaanid nii Lätis kui ka Baltikumis laiemalt. Usume, et uus väärtuspakkumine võib oluliselt laiendada ärilisi ja jätkusuutlikke eeliseid mitte ainult Forusele, vaid veelgi enam meie partneritele ning lõppklientidele,“ lisas Tzitzis.

Red Cab tegevjuhi Mārtiņš Legzda sõnul on selline koostöömudel kogu Läti taksoturule uudne. „Koostöö peamine kasusaaja on klient, kellele saame pakkuda paremat teenust uute ja keskkonnasõbralike autodega. Autosid saab tellida nii Forus äpist kui ka Red Cab’i dispetšeri vahendusel, peatada autosid tänaval või lennujaama ees. Kindlasti on esimesed 11 autot märkimisväärne samm, kuid meie ambitsioon on suurem ja plaanime lähitulevikus uute autode arvu veelgi suurendada,“ lisas Legzda.

Amserv Motors juhatuse esimehe Ints Pērkonsi sõnul on koostöö Forusega olnud pikaajaline, kuid selline kolmepoolne lahendus on uus ja kasulik kõigile osapooltele.

Forus platvormi kaudu tellitud taksod on seni teinud rohkem kui 3,5 miljonit sõitu. Möödunud aasta jooksul on rakendusele lisatud autorent, Tuul tõukerattad ja pakiveoteenused. 250 000 kaasomanikku on alustanud virtuaalsete osakute kogumist ning neile on jagatud 660 000 USA tokenit.