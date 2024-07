Päikeseenergia ekspert: päikesepaneelide peamine eesmärk ei ole raha teenimine, vaid säästmine

Investeering päikesepaneelidesse on pikaajaline, sest nende eluiga on üle 25 aasta. Kogu selle aja vältel lukustab omanik olulise osa oma elektriarvetest ja säästab nii elektrikuludelt kogu aasta vältel. Suve jooksul toodetud elektrit, mida majapidamises kohe ära ei tarbita või salvestata, müüakse võrku ning teenitakse selle pealt lähtuvalt parasjagu kehtivast börsihinnast. Oluline on märkida, et võrku müüdud elektri eest ei pea eraklient tasuma ka võrgutasu, mis teeb üle jääva elektri müümise veelgi tasuvamaks. Lisaks ei pea erakliendid kuni 15 kW suuruse päikeseelektrijaama puhul võrku müüdud elektri eest tasuma tulumaksu, mis on täiendav rahaline eelis.

2024. aasta alguse seisuga oli Elektrilevi võrgus kokku 20925 elektritootjat, millest 11 822 on mikrotootjad ehk kuni 15kW päikesepargid. Viimane suurem päikesepaneelide paigaldamise buum oli 2022. aastal, mil erakordselt kõrgete elektrihindade tõttu teenisid päikesepaneelide omanikud keskmiselt 200 eurot/MWh, kas siis võrku müües või võrgust tarbimata energia pealt säästes. Pärast seda on hind tulnud tagasi varasemate aastate tasemele (74 eurot/MWh), kuid turul tekkis tunne suurest hinna ja tasuvuse langusest.

Viimasel ajal on meedias ja tehnoloogiahuviliste sotsiaalmeediagruppides tekkinud mitmeid arutelusid päikesepaneelide tasuvuse teemal. Ühelt poolt väidetakse, et päikesepaneelid ei õigusta ennast enam ära, eriti kui elektrihinnad on ilusal suvepäeval mõnel tunnil lausa negatiivsed, ehk et elektritootja maksab peale, kui oma toodetud elektrit võrku müüb. Teisalt oleme näinud viimastel nädalatel kõrget elektri börsihinda, sest tuul ei puhu ja osade naabrite tootmisüksused on remondis.

Kõige kasumlikum on kogu ise toodetud energia kohapeal ise ära tarbida. Olenemata sellest, kui soodne on elektrihind, tuleb võrgust elektrit tarbides alati tasuda ka võrgutasu, aktsiisi, taastuvenergia tasu ja käibemaksu. Ainuüksi nende kulude pealt kokku hoides on võimalik saavutada suur kasumlikkus. Erinevalt elektrihinnast, mis kõigub üles-alla, on muud elektri tarbimise tasud olemuslikult stabiilsed, ent ajas pigem kasvavad. Näiteks on võrgutasu viimase viie aastaga tõusnud keskmiselt 7% aastas.

Täna saavad eramaja omanikud taotleda päikesepaneelide ja salvesti soetamiseks Kredexi toetust, mis tasuvusaega oluliselt lühendab. Toetuse taotlemine on tehtud päikeseenergialahenduste jaoks väga lihtsaks ning ka toetusmäär ise on ajalooliselt suur, arvestades projekti kogumaksumust.

Vaja on jälgida kaalutud keskmist elektrihinda

Olenenata aina suurenevatest võrgutasudest mõjutab investeeringu tasuvust nii võrku müümise kui ka kohapeal tarbitud energia puhul siiski ka elektrihind. Viimase nädalate uudistest võib lugeda, et päikesepaistelistel tundidel on elektrihind justkui alati nulli lähedane või isegi miinuses. Isetootmise tasuvusest objektiivse ülevaate saamiseks tuleks vaadata elektritootmise kaalutud keskmist hinda ehk elektri kaalutud keskmist hinda päikeseenergia tootlikkuse tundidel. Vaadates seda viimase kuue aasta lõikes, näeme et ka tänaste volatiilsete elektrihindade juures on kaalutud keskmine hind piisavalt kõrge, et kogu investeering oleks tasuvuse vaates jätkuvalt mõistlik.

Kaalutud keskmine elektrihind eramu päikesepargi tootlikkuse näitel. Kaalutud keskmine hind arvestab päikesepargi iga tunni tootlikkust ja sellele vastavaid kaalutud tunnihindasid.

Tasuvust suurendab salvesti lisamine