Ekspert: Eesti kaitsetööstuse erakordne ajajärk. Ambitsioonikale sektorile annab tuult tiibadesse ülisuur fond

Euroopa Liit vajab globaalselt konkurentsivõimelist kaitsetööstust ning selle loomiseks tarka koostööd liikmesriikide kaitsevägede ja kaitsetööstuste vahel. EL Kaitsefond on selle kõige juures toetavaks instrumendiks, aidates luua sünergiat riikidevahelisele koostööle ning järgmise dekaadi Euroopa kaitsevõime kujundamisele. Eriliseks teeb kaitsefondi ka asjaolu, et selle loomise üks arhitekte on olnud Eesti.

EL Kaitsefond (EDF) ning selle eelprogrammid said alguse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal 2017. aastal. Seega on Eesti edukas osalemine meie riigile auasi. Võttes arvesse Eesti kui algataja riigi seost EL Kaitsefondi loomesse ning aktiivset jalajälge EL Kaitsefondi kaasumisel ning üleüldiselt positiivset liikmesriigi kuvandit Euroopa Liidus, siis on kaasa löömine selles instrumendis suur vastutus ja võimalus. Me oleme riigina usaldusväärne koostööpartner, millel on kompetentne ning kiiresti arenev kaitsetööstus ning see on eeliseks heade tulemuste saavutamisel iga-aastastes EL Kaitsefondi tööprogrammides.