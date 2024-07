Bolt kasvab igas suunas: suurenes nii käive kui ka kahjum

Ka 2024. aasta esimene pool on on Boltile möödunud kasvu tähe all. Viimase kuue kuu jooksul on Bolt käivitanud sõidujagamise Egiptuses ja Šveitsis, laiendanud toidu kohaletoimetamise teenuseid kuues riigis, sealhulgas Portugalis ja Ukrainas, asunud pakkuma tõukerataste renti Aserbaidžaanis ning viinud Bolt Drive’i teenuse Poola ja Tšehhi.