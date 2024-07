Läti erikohvi ja röstimisettevõte plaanib korraldada aktsiate esmase avaliku pakkumise

„Iga ettevõtte keskmes on võime tagada stabiilne rahavoog, seda me oleme suutnud KALVEs teha. Alates asutamisest oleme näidanud pidevat kasvu, suurendades ettevõtte käivet nelja aastaga 0,35-lt miljonilt eurolt 2,49-le miljonile eurole,“ ütleb Kalve Coffee kaasasutaja ja juhatuse liige Gatis Zēmanis.

„KALVE soovib lahendada esmaklassilise kohvi turu puudulikku kättesaadavust, pakkudes klientidele ainulaadset erikohvi kogemust. Eelmisel aastal müüdi peaaegu 83 tonni kohvi, mis on 25% rohkem kui 2022. aastal,“ jätkab Zēmanis.

Eelmine aasta oli KALVE käive 2,49 miljonit eurot, mis on 38% suurem kui sellele eelneval aastal. Ettevõtte kasum oli 53 tuhat eurot. KALVEl on plaanis esmase avaliku pakkumise käigus välja lasta uusi aktsiaid, mida pakutakse Läti ja Eesti investoritele. Samuti on kavas investorite lojaalsusprogramm. 2023. aastal sai ettevõte Läti Panga „Säästva juhtimise“