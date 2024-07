Mis toimub kinnisvaras? Aktiivsuse kasv on nihkunud müügiturult üüriturule

Pärnu kinnisvaraturg on suuremate linnade seas kõige enam langenud. Pärnu on tuntud kui üks spekulatiivsemaid turge Eestis, mistõttu on langus seal tavapäraselt üks pikimaid. Hinnatase on püsinud stabiilsena, kuid uusarenduste tehingute arvu järsu vähenemise tõttu on see statistiliselt langenud. Tehingute mediaanhind oli 2041 €/m². Tänavuse esimese poolaasta näitajad olid 293 tehingut ja mediaanhind 1950 €/m².