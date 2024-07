GRAAFIK | Tallinnas on vana erakondlik toiduahel asendatud uuega. Sotsid selgitavad, kuhu suunas edasi liigutakse

Keskerakond valitses Tallinna linna nii kaua, et ei mäletagi aega, mil nende ainuvalitsust ei olnud. Ajaga suutsid nad mehitada erinevad linnaettevõtteid ja -asutusi „omade jopedega“. Opositsioonilt ja avalikkuselt sai see suurt kriitikat ning uus koalitsioon asuski seda nö toiduahelat kohe lõhkuma. Nüüdseks on aga selge, et alanud on protsess, kus vana asendub lihtsalt uuega. Toitu on vaja osta ju ka teiste erakondade jüngritel, eriti, tundub, sotsidel.