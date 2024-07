Äri Emajõe kaldal. Samal ajal kui nooblid kohad virelevad, õitseb väike mohiitobaar oma täies hiilguses

Kümme aastat tagasi oli Tartu Emajõe äärne ala sisuliselt välja surnud. Roostes jõepiirete taga võis küll aeg-ajalt kohata mõnd kalameest lanti loopimas, kuid suuremat suminat sealt ei kostunud. Erandiks olid ehk vaid tegelased, kellest Delfi sel nädalal juba kirjutas . Varem oli ka ikka nii, et kui Tartus õhtuti välja mindi, seati sammud kesklinna, Rüütli tänavale ning jõgi meenus eelkõige vaid juhtudel, kui mõni julgem otsustas võtta ette teekonna üle kaarsilla kaare.

Kuid ühel hetkel leiti Tartu linnavalitsuse kabinettides, et ainuüksi laulusalmist on vähe – Tartu tuleb muuta ka päriselt Emajõe linnaks. Ja sest ajast saati on Emajõe-äärsele alale elu sisse puhumiseks ette võetud terve hulk tegevusi alates Delta õppehoone ja trepistiku rajamisest jõeäärsele linnakrundile kuni Atlantise ette mullu rajatud rannapromenaadini välja.