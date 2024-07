Sõitjad küsivad, ekspert vastab: seitse küsimust autode lühirendist

Erinevatel teenuspakkujatel on hinnastamine erineva süsteemiga – näiteks osade puhul sõltub lõplik hind läbitud kilomeetritest ja minutitest, kuid teiste puhul saab valida ka päevapakette. Pikemate sõitude puhul tasub eelistada päevapaketti või päevapõhise hinnastusega lühirenti, sest nende puhul kujuneb üldiselt lõpphind soodsamaks. Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et kes tasub kasutatud kütuse eest – mõnel juhul tuleb sõitu lõpetades ka kütusepaak täis panna.

Tavaliselt on rendilepingus märgitud ka omavastutuse summa, mida rakendatakse sõidukiga toimunud kahjujuhtumite korral. Osad teenusepakkujad pakuvad lisateenusena ka 0 eurot omavastutust, kus õnnetustjuhtumi või kahju korral rentnikule omavastutuse määr ei kohaldu ja rentnik seda tasuma ei pea. Erinevatel teenusepakkujatel on tingimused erinevad, seega tasub nendega alati juba varakult tutvuda, kuid siiski ka rendiautoga tuleb sõita ettevaatlikult ning sõidukiga käituda heaperemehelikult.

Mobire autodesse võib lemmiklooma kaasa võtta vaid juhul, kui loom viibib sõidu ajal selleks ettenähtud transpordipuuris, mis on nõuetekohaselt paigaldatud. Puuri olemasolu peab tagama auto kasutaja ise. Kuigi lemmikloomad meeldivad paljudele, siis on oht, et nad võivad sisustust kahjustada ning transpordipuuri olemasolu on oluline ka loomade turvalisuse tagamiseks.