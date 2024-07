Betoonimeister läks täielikult laia haardega Saksa ehitusmaterjalide kontserni omandusse

„Vertikaalne integreerimine on osa Schwenki äristrateegiast kõigil turgudel ning on hea meel näha, et Betoonimeister liitub tänasest täielikult meie perega,“ ütles Schwenki Eesti juhatuse liige Sergei Mironov. Juba möödunud aasta veebruaris ostis Schwenk Betoonimeistris 65,7% osaluse. Betoonimeistri juht Kalle Suitslepp selgitas, et ettevõtte osaluse müümine on planeeritud jätk kahe ettevõtte senisele koostööle. Samas jätkab Betoonmeister tegevust sama nime ja juhtimisstruktuuriga.