Kristi Saare jagab nippe, kuidas palka juurde küsida

Automaatne kogumine ja investeerimine. Selleks, et sissetuleku suurenemisest ka pikas plaanis kasu saaksid, on mõistlik see mingis osas panna omakorda raha teenima. Võid esialgu alustada raha säästmise ja kogumisega või võtta ette pikemaajaline investeerimine. Coop Pangas saab selleks avada Rahasahtli, kuhu on võimalik automatiseerida endale sobivad kogumisviisid ja teenida nendele igakuiselt intressitulu. Näiteks võid palgapäevaks seadistada püsimakse, mis paigutab teatud osa palgakasvust hoiukontole lisa teenima. Pikemas plaanis saad enda ja oma lähedaste tulevikku kindlustada läbi madalate tasudega pensionifondide. Investeerimist on mõistlik alustada just III samba pensionifondidest, sest see on raha kasvatamise võimalus, millele riik on tulumaksutagastusega märgatava maksusoodustuse loonud. Ära siinkohal unusta, et investeerimise puhul kehtib reeglina põhimõte: mida suurem tootlus, seda suurem risk.