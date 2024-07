Oluline pretsedent. Kohus leidis, et Eleringi tagatisraha reeglid on põhiseadusega vastuolus

„Tegemist on väga olulise kohtuotsuse ja positiivse sõnumiga kogu taastuvenergia sektori jaoks,“ lausus Eveconi tegevjuht Karl Kull. Tema sõnul on Evecon juhtinud elektrituruseaduse muutmise eelnõu probleemkohtadele tähelepanu juba alates 2022. aasta oktoobrist. Mullu märtsis pöörduti ka nii õiguskantsleri kui presidendi poole palvega seadust mitte välja kuulutada, kuna sealne uus regulatsioon võrguga liitujatele polnud põhiseadusega kooskõlas. Nüüd on sama kinnitanud ka kohus.

Kulli sõnul oli toonase seadusmuudatuse puhul peamiseks küsimuseks tehnoloogia muutmise keelu, deposiidi ning seaduse rakendussätetesse määratud ääretult lühikeste üleminekuaegade ebamõistlikkus, kuna tegemist polnud erakorralise olukorraga.

„Arvestades energeetikasektorisse tehtavate investeeringute pikkust ja kapitalimahukust, on ettevõtjate ootuseks, et keskkond püsiks stabiilne. See kohtulahend kaitseb stabiilsust ja õiguskindlust. Uue regulatsiooni korral tuleb ettevõtjatele anda piisavalt aega oma tegevuse ümberkorraldamiseks, see ei saa juhtuda paari kuu jooksul,“ tõdes Kull. „Laialt vaadates – Eestisse ei tule investoreid, kui mängureegleid pidevalt muudetakse. Samas taskukohasest elektrist unistab iga tarbija.“

Elektrituruseaduse mulluse muudatusega kehtestati tootmissuunalisele elektrivõrguga liitumisele uued ja väga olulisel määral liitujat koormavad lisakohustused ja -koormised. Need laienesid ka juba kehtivatele liitumislepingutele. Need nõuded ei kehtinud liitumislepingute sõlmimise ajal. Evecon ja teised turuosalised pöördusid enne seadusemuudatuse vastuvõtmist seadusandja poole, aga ettepanekutega ei arvestatud.