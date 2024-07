Tesla teise kvartali müük viis aktsia tõusule

Teise kvartali kogutarne ületas oluliselt esimese kvartali globaalset tarnet, milleks oli 386 810 sõidukit. Samas on teise kvartali tulemus madalam aasta taguse sama ajaga võrreldes, mil toona tarniti 466 140 autot. Vaatamata tarne langusele aastases võrdluses, ütlevad osad analüütikud, et märgid viitavad sellele, kuidas kogu elektriautotööstus peab vastu oodatust paremini.

Ajal, mil elektriautode turg on näidanud kahanemist, on Tesla tugevalt seisnud silmitsi konkurentidega Hiinas. Kulude vähendamise nimel koondas Tesla ligi 10% enda töötajatest. Osade analüütikute sõnul oli tegemist signaaliga, mis näitas, et karmid ajad on ees.

Eelmisel kuul toimunud Tesla aktsionäride kohtumise kinnitas ettevõtte tegevjuht Elon Musk, et lühiajaline nõudlus ja müük on mõnevõrra hädas, viidates sellele, kuidas kogu sektor läbi üleminekuperioodi. „Tegemist on raske kelgutamisega,“ ütles Musk elektriautode turu kontekstis, lisades, et ka konkurendid on enda investeeringuid ja sõidukite tootmist vähendanud.