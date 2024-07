Prantsusmaa toidupoed on võtnud kasutusele kavala meetme, mis aitab klientidel raha säästa

Delfi Ärileht kirjutas sel nädalal, et Eestis jaeketid käituvad sarnaselt. Terminiga shrinkflation tähistatakse toote omahinna langetamist: toote hinna tõstmise asemel vähendatakse toote kogust, peites niiviisi hinnatõusu.

Prantsusmaa paneb toidupoodidele aga uue kohustuse: nad peavad klientidele teada andma, kui toode on langenud shrinkflation’i ohvriks ehk selle kogust on vähendatud, kuid hind on jäänud samaks, kirjutab Euronews.