Ekspert: sügisel võivad kinnisvara hinnad taas tõusma hakata

„Turg on endiselt nii passiivne, et midagi huvitavat esile tõsta ei olegi. Eesti kliimat tavatsetakse vahel kirjeldada kui „kaksteist kuud ühtlaselt kehva suusailma“ ning kinnisvaraturu tänane kliima on juba mõnda aega umbes samasugune,“ kommenteeris Vahter, kelle sõnul mõjutas eelmisel aastal turgu vähemalt headel aegadel sõlmitud võlaõiguslike lepingute lõpuleviimine.

Juunis müüdi Tallinnas 573 korterit, mida on veel kümnendiku võrra vähem kui maikuus. „Madalatel pööretel kinnisvaraturg on suvekuudele iseloomulik, aga sellele on tavaliselt eelnenud väga aktiivsed märts, aprill ja mai, kuid sel kevadel oli veidi aktiivsem ainult maikuus,“ kirjeldas 1Partneri juht ning lisas, et ennekõike on turult täiesti kadunud üüriinvestorid. „Raha otsib täna teenistust mujal ja 0,25 protsendipunkti suuruse intressilangetusega see raha kinnisvarasse tagasi ei tule,“ rääkis Vahter.