Pliiats osutas Eestile! Armastatud Tartu restoran sai alguse juhuse tahtel ning pääses põlengust ehmatusega

La Dolce Vita on Tartus üks kuulsamaid ja armastatumaid restorane, mis on pakkunud eksklusiivselt itaaliapärast toitu juba viimased 21 aastat. La Dolce Vita kaasomaniku Danilo Venturini sõnul on nende edu saladus püsikliendid ning äri selgus ja läbipaistvus.