Tegevust lõpetav Blackrocki fond müüs miljonite eurode eest Tallinna börsi aktsiaid

Täpsemalt teatas Blackrock juuni alguses, et kavatseb likvideerida iShares Frontier and Select EM fondi, mistõttu müüakse järjest portfellis olevaid aktsiaid. Pressiteates tõdeti, et alates fondi loomisest 12 aastat tagasi on see pakkunud investoritele võimalust saada osa uutest ja laienevatest nurkadest kapitaliturul, kuid nüüd otsustati fondi tegevus lõpetada.