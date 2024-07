Kas sinu praegune büroo on parim? Selgitasime välja parima büroohoone omadused

1. Mugav ligipääs mis tahes transpordivahendiga ja head parkimisvõimalused

Keskkonnasäästlikkus ja väiksem jalajälg on tänapäeval olulised, seetõttu sobib Sõpruse Ärimaja suurepäraselt inimestele, kes eelistavad liikuda autovabalt. Sõpruse puiestee ääres asuvasse ärimajja saab mugavalt nii ühistranspordi, jalgrattaga kui ka jalgsi. Lähimad trolli- ja bussipeatused on vaid saja meetri kaugusel ning kergliiklusteed viivad otse esiukseni. Kristiine rohelusega ääristatud tänavatel on mõnus jalutada, eriti suvisel ajal. Jalgrattaga saabujatele on olemas turvaline jalgrattaparkla koos riietus- ja duširuumide ning lukustatavate kappidega.

Need, kes eelistavad autot, leiavad parkimismajast 280 parkimiskohta töötajatele ning 65 kohta külalistele hoone ees ja küljel. Külalistele on parkimine kuni kolm tundi tasuta, mis muudab ettevõtte külastamise eriti mugavaks. Samuti on olemas ka elektriautode laadijad nii parkimismajas kui ka hoone ees parklas.

Sõpruse Ärimaja 2024. aasta üürnike rahuloluküsitluse tulemusel on soovitusindeks 50, mis on 66% kõrgem maailma keskmisest!

2. Igapäevaselt vajalikud teenused samas majas

Sõpruse Ärimajas on mõeldud paljudele igapäevastele vajadustele. Esimesel korrusel asuv kohvik pakub maitsvat hommiku- ja lõunasööki ning catering-teenust. Lisaks on lähedal Rimi ja Lidli toidukauplus. Ärimajas tegutseb pika kogemusega käsipesula Värvilised, mis hoolitseb teie auto puhtuse eest, ning massaažikabinetis töötav massöör tagab teie heaolu ja tervise. Kui enda büroopinna koosolekuruum jääb väikeseks või soovite vaheldust, saab koosolekuid pidada ärimajas asuvas ühiskasutatavas koosolekuruumis.

3. Tipptasemel seadmetega jõusaal tasuta kasutamiseks