Ekspert: tasub hästi kursis olla, et oma säästude pealt potentsiaalselt teenitav raha endale saada

Raha niisama pangas hoides on see tõenäoliselt pangakontol ehk nõudmiseni hoiusel. Ilma sellest ei jää, aga juurde ka ei tule, sest pangad üldiselt kontol olevale rahale intressi ei maksa. Sellist kasutult seisvat raha on Eestis väga palju, Eesti Panga statistika andmetel koguni 18 miljardit. Pankade jaoks on kontol seisev raha väga kasulik, sest nad saavad selle teenima panna ega pea raha omanikuga teenitavat tulu jagama. Inimesel jääb nii kogu intress saamata.