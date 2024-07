Tartu nn kuldne ring meenutab pigem tagant avatud klotsersõrmust

Viimase 20 aasta jooksul on rajatud uusarendusi pea igale poole Tartu linnapiiri taha, kuid praegusel ajal tundub kõige populaarsem olevat Raadi kant. Selle on üles leidnud nii kinnisvaraarendajad kui ka tartlased ise – asub see ju linnasüdamele sama lähedal kui Tammelinn ja Ropka, lihtsalt üle jõe suunal polnud linn seni arenenud.