EstLink 2 kaabli remont saab valmis augusti lõpuks

Ettevalmistustööde käigus on EstLink 2 kaabel rannajoonel pinnasest välja kaevatud ja remondiks ette valmistatud. Muude tegevuste hulgas on rannaastangus paiknev rikkekoht välja lõigatud ja merekaablile teostatud täiendav testimine kõrgepingega.

„EstLink 2 remondi ettevalmistused on olnud suuremahulised. Oleme rajanud kaabli randumiskohta mitme tuhande ruutmeetri suuruse kuiva ala ja selle kaitseks lainemurdja. Kuivendatud merealale oleme remonditööde turvaliseks läbiviimiseks püstitanud ligikaudu 400 ruutmeetri suuruse platvormi merekaabli ühendamistööde teostamiseks. Lisaks on ette valmistatud uus asukoht merekaabli ja maakaablite kokkuühendamiseks. Kuna rikke asukohas on tegemist nõudliku rannaastanguga, tuli ehitusmaterjalide ja seadmete kohaletoimetamiseks töömaale püstitada tornkraana, mis nõudis stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks korralikku vaiadel vundamenti“ selgitas EstLinkide üksuse juht Reigo Haug.

„Juuni lõpus läbi viidud täiendavad testid andsid taaskord kinnituse, et rikke asukohast Soome poole jääv merekaabel on korras ja selle saab uuesti kasutusele võtta. EstLink 2 taaskäivitamiseks tuleb välja vahetada mõnesajameetrine lõik kaablit rannaastangus. Remondiks vajaliku reservkaabli toome kohale juulis, ujutame rannikule ning seejärel teostame kaabli paigaldus- ja ühendustööd. Praeguse plaani järgi on ühendus võimalik tagasi töösse viia augusti lõpuks, nagu varem kavandatud. Ajagraafik on pingeline,“ rääkis Haug.