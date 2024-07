Euroopa Liit karmistas Venemaa sanktsioone. MTA: kõik, mille järele nõudlust on, seda ka proovitakse üle piiri viia

Maksu- ja tolliameti (MTA) tollikuulekuse juht Valeri Rauam sõnab, et suuresti keskendub Euroopa Liidu (EL) 14. sanktsioonipakett ettevõtete kaubavahetusele. Suure muudatusena keelati ära veeldatud maagaasi ehk LNG import gaasiterminalide kaudu, mis ei ole maagaasisüsteemiga ühendatud. Energiajulgeoleku poolest oli see oluline otsus, kuid Rauami sõnul Eestit siiski väga palju ei puuduta, kuna Eesti ettevõtted on ammu Venemaa gaasist, sh LNG-st loobunud.