Eduka äritegevuse tugisammas on kvaliteetne telekomiteenus

Mobiilside ja internet on enamasti esimesed teenused, mida ettevõttel toimimiseks vaja läheb. „Tegemist on elutähtsate teenustega, millega oleme nii harjunud, et märkame neid alles siis, kui tekivad tõrked. Samas pea kõik äritegevuseks vajalik – kaardimakseterminalid, klientidega suhtlemine, turundustegevused ja müük – sõltuvad kvaliteetsest ühendusest,“ rääkis Kala. Hea võrguühendus ja mobiilipakett, mis sisaldab äritegevust toetavaid lisateenuseid, mõjutavad otseselt ettevõtte majandustulemusi. „See on investeering, milleta äri ei saa edasi liikuda,“ ütles Kala.

Järgmisena tasub investeerida kliendikogemusse. „Praegustes konkurentsitingimustes ei piisa ainult toodete ja teenuste pakkumisest, vaid tuleks mõelda, kuidas kliendisuhtluses teistest eristuda. Võidavad need, kes suudavad müüa oma toodet hea teeninduse kaudu. Just kliendikogemus on valdkond, millesse panustades investeerid nii oma toodete ja teenuste kvaliteeti kui ka ettevõtte suurimasse väärtusesse ehk oma inimestesse. Tele2 ei saa küll aidata ettevõttel värvata parimaid inimesi, kuid saame anda inimestele parimad vahendid oma töö tegemiseks,“ rääkis ta. Näiteks pakub Tele2 Piiramatu Äri Mobiilis teenust , mis võimaldab ettevõtetel loobuda vanamoodsatest lauatelefonidest ja siduda lauanumbrid mobiilidega, tagades seeläbi suurema paindlikkuse ning kättesaadavuse.

Klient tahab tunda, et temast hoolitakse

Sageli juhtub, et helistades mõnda restorani või kauplusesse, laseb telefon pikalt kutsuda, kuid keegi ei vasta. Kui tööd ja tellimusi on palju, võib töötajatel olla väga kiire ning telefonihelin jääb märkamata. Tõenäosus, et klient helistab ettevõttele uuesti, ei pruugi just suur olla. „Palju parema mulje jätaks olukord, kus klienti tervitab telefoni kutsumisel sõbralik sõnum, näiteks: „Nii armas, et Sa meile helistasid. Tundub, et meil on hetkel natuke kiirem aeg, kuid lubame, et helistame Sulle tagasi!’’ Selline autentses brändikeeles häälteade annab kliendile märku, et temast hoolitakse ning tema pöördumist väärtustatakse,“ selgitas Kala.