Edukas loomeaasta. Lauljatar Liis Lemsalu kasum kasvas kahekordseks

Lauljatari mullune majandusaasta oli märksa edukam kui aasta varem. Seda kinnitavad numbrid ehk kui 2022. aastal oli tema ettevõtte müügitulu 58 739 eurot, siis mullu kerkis see 87 992 euroni.

Investeeringud kasvasid

Aruandest nähtub, et ettevõtte finantsinvesteeringud on kasvanud aastaga 16,2%, 158 374 euroni. Täpsemalt siiski ei selgu, kui palju on selle taga investeeringute edukus, kui palju investeeringutesse suunatud lisaraha.