Luminori fondijuht: Prantsuse valimised tekitavad finantsturul turbulentsi

Muutused poliitilisel maastikul tekitavad ebastabiilsust, sest Prantsusmaa eelarve puudujääk oli juba tasemel 5,5% SKPst ning riik sai Euroopa Komisjonilt noomida. Ka IMF hoiatab, et riik peaks võlga vähendama. Ehkki Prantsusmaa varad said löögi, on suur tõenäosus, et suundumused pöörduvad – ajalugu pakub mõningaid võrreldavaid juhtumeid.