Audit kinnitab: RMK on rikkunud seadust, müües puitu alla turuhinna

Riigimetsa Majandmise Keskus (RMK) nõustub riigikontrolli auditi soovitustega muuta kestvuslepingute sõlmimise protsessi läbipaistvamaks, kuid on seisukohal, et kestvuslepingutel on Eesti puiduturul oma koht ja kestvuslepingud pole riigile kahju toonud.