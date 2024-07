Kurioosne pärimisvaidlus. Lahkunu abikaasa soovis võltsitud testamendi kaudu rohkem raha saada

„Kui klient sai teada pärandi avanemisest, siis pöördus ta oma küsimustega notari poole,“ selgitab HUGO.legal jurist Vadim Vilde. „Notar teatas, et testamenti , pärimislepingut ega kodust testamenti pole tehtud ning algatas pärija taotlusel pärimismenetluse . Seadusjärgseteks pärijateks olid üleelanud abikaasa ja kaks last, sealhulgas meie klient.“

Notar viis läbi pärimismenetluse ning teavitas klienti pärijate ringi tuvastamisest ning valmisolekust pärimistunnistus väljastada. Seejärel lepitigi kokku aeg pärimistunnistuse saamiseks. Üllatuslikult esitas pärandaja abikaasa viimasel hetkel väidetavalt pärandaja poolt käsitsi kirjutatud koduse testamendi, mis oli koostatud kolm päeva enne pärandaja surma. Abikaasa põhjendas testamendi hilist esitamist oma haigusega ning väitis, et ei teadnud testamendi olemasolust kuni mõni päev tagasi, mil ta hakkas otsima maja ostmise dokumente.

Kliendi hinnangul viitasid kõik asjaolud - pärandaja surma kohta info varjamine ja testamendi hiline esitamine - sellele, et kodune testament oli võltsitud ega olnud kirjutatud pärandaja poolt ega tema eluajal.

Kohtus taotlesime käekirjaekspertiisi läbiviimist, mille tulemus kinnitas, et testamendil olev käsikirjaline tekst pole pärandaja kirjutatud. Abikaasa nõustus eksperdi järeldustega, mille tulemusena klient vaidluse ka võitis ja sai oma pärandi osa. Üleelanud abikaasa pidi maksma kinni kõik kohtukulud, mis ulatusid ligi 3000 euroni. See õpetlik lugu näitab, et valega ei maksa minna pärandaja vara taga ajama.